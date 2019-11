Deux jeunes d'une vingtaine d'années tués sur la route près de Bayeux

Bayeux, France

L'accident s'est produit à 14h20 sur la commune de Saint Vigor le Grand, à l'est de Bayeux. La voiture circulait sur la départementale 126 en direction d'Esquay sur Seulles. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait perdu le contrôle en raison d'un aquaplanning. Son véhicule est parti en travers de la chaussée et est allé percuter un 4x4 qui arrivait en face.

La deuxième victime toujours en cours d'identification

Les deux jeunes occupants du véhicule, âgés d'une vingtaine d'années, ont été tués. L'un d'eux a pu être identifié. Agé de 22 ans, il est originaire du secteur. Le second n'a pas pu être encore identifié. La conductrice du 4x4, âgée de 63 ans et seule à bord de son véhicule, a été blessée légèrement et transportée à l'hôpital de Bayeux. Dix pompiers des centres de secours de Bayeux et Creully, ainsi qu'une équipe médicale, ont été mobilisés pour cette intervention.