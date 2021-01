Deux jeunes de 15 et 17 ans mis en examen pour trafic de stupéfiants à Nancy

Un trafic de stupéfiants a été repéré en début de semaine par la police de Nancy sur le Plateau de Haye. Deux mineurs ont été interpellés et mis en examen ce mercredi. Ils ont 15 et 17 ans

Deux jeunes de 15 et 17 ans, originaire de Jarville et Nancy, sont mis en examen pour trafic de stupéfiants. Ils ont été interpellés lundi 11 janvier à Nancy, dans le quartier du Plateau de Haye. Dans l'après-midi, la BAC (brigade anti-criminalité) effectuait une patrouille et a observé pas mal d'allées et venues de véhicules dans les bois proches de la rue Dominique Louis.

Après contrôle, les policiers ont retrouvé, sur les deux mineurs et à proximité, 54g de cocaïne, 252g d'héroïne, 12g de résine de cannabis et 1.610€ en liquide. Placés en garde à vue, le Nancéien a reconnu les faits et le Jarvillois a nié. Des perquisitions ont permis de retrouver encore 700€ en liquide à leurs domiciles.

Les deux jeunes ont été présentés ce mercredi à un juge d'instruction et mis en examen. Inconnus de la justice, ils ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement.