Deux jeunes de 16 et 25 ans décédés dans un accident de voiture à Duclair

Un accident mortel sur la commune de Duclair dans les boucles de la Seine a provoqué la mort de deux jeunes de 16 et 25 ans, déclarés décédés sur place. Ils ont dû être désincarcérés.

Ils étaient dans une voiture, seule en cause dans l'accident.

Une troisième victime, un homme de 18 ans a été transporté non médicalisé vers le CHU de Rouen.

ⓘ Publicité

Les faits se sont déroulés dimanche 8 janvier autour de 10h du matin.

La circulation sur la D5 a été interrompue le temps de l'intervention qui s'est terminée peu après midi.