Deux jeunes mis en examen pour "tentative d'assassinat" après avoir poignardé "par méprise" un lycéen en Essonne

Deux jeunes de 21 et 20 ans ont été mis en examen ce mardi soir pour "tentative d'assassinat" après avoir poignardé un lycéen de 16 ans, mercredi 9 octobre à Cerny (Essonne). Le mobile : un échange entre une mineure de 13 ans et un lycéen sur les réseaux sociaux.

Cerny, France

Deux jeunes de 21 et 20 ans ont été mis en examen ce mardi soir pour "tentative d'assassinat" et placé en détention provisoire après avoir poignardé un lycéen de 16 ans, mercredi 9 octobre, au lycée polyvalent Alexandre Denis de Cerny (Essonne), confirme ce mardi soir le parquet d'Evry. Ce jeune de 16 ans, toujours hospitalisé,"dans un état sérieux" a reçu deux coups de couteau au niveau du cœur et du flanc qui ont perforé le poumon. Son pronostic vital avait d'abord été engagé avant une opération jeudi 10 octobre à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

Le mobile : un échange entre une mineure de 13 ans et un lycéen sur les réseaux sociaux

Ce jeune lycéen été agressé "par méprise". Les deux agresseurs sont entrés dans l'établissement pour agresser un autre lycéen qui avait eu un échange sur internet avec une mineure de 13 ans : la sœur de l'un des deux agresseurs. Le frère a eu connaissance de cette relation sur les réseaux sociaux et a estimé que sa sœur "avait été harcelé", ce que l'enquête ne démontre pas jusqu'à présent.

L'un des deux déjà condamné pour des faits de violences dans un établissement scolaire

Sur le déroulement des faits, les versions divergent : il existe encore des contradictions entre les différents témoignages. L'un des deux admet avoir porté un coup de couteau "de manière involontaire", l'autre admet avoir été présent "sans une quelconque intention". Concernant le profil des deux agresseurs : l'un des deux a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiant, il était sous mise à l'épreuve. Il avait également été condamné la même année (l'an dernier) pour des faits de violences dans un établissement scolaire. Le deuxième avait fait l'objet d'alternative aux poursuites pour outrages et rébellion.

Le lycée Alexandre Denis de Cerny : une "passoire"

Si l'enquête du parquet d'Evry s'est "concentrée sur l’identification de ces auteurs, elle va également s'intéresser "aux éventuelles causes qui aurait pu la faciliter". La famille de ce jeune homme devrait également déposé plainte contre "X" dans les prochains jours pour "manquement aux règles de sécurité". En effet, selon plusieurs sources concordantes, ce lycée était depuis plusieurs mois, "une véritable passoire" avec 5 points d'entrées et de sortie sans aucun point contrôle. Depuis la rentrée, deux intrusions avaient été répertoriées et communiquées à l’administration du lycée via "le registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent" sans qu'aucune modification ne soit apportée. Une majorité de professeurs ainsi que des agents avaient exercés leur droit de retrait.