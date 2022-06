Deux jeunes de 20 et 25 ans tués dans un accident à Montpellier, trois en urgence absolue

Un accident a fait deux morts jeudi soir à Montpellier et cinq blessés dont trois en urgence absolue. Tous ont entre 20 et 25 ans.

Un terrible accident de la route a fait deux morts jeudi soir sur départementale 109 à la sortie de Montpellier en direction de Jubignac. Trois voitures se sont percutées. Dans une voiture, deux jeunes hommes de 20 et 25 ans sont morts, les deux autres de 22 et 24 ans sont en urgence absolue. Dans la deuxième voiture, un homme de 20 ans est en urgence absolue, deux autres jeunes, une femme et un homme de 20 ans sont en urgence relative. Dans la troisième voiture, les deux jeunes de 19 et 22 ans sont indemnes.

Quelque 25 pompiers ont été mobilisés sur cet accident dont on ne connaît pas les circonstances.