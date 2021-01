Deux jeunes en garde à vue après une tentative d'extorsion près de Périgueux

La victime, un homme de 25 ans retire de l'argent à un distributeur, sur la commune de Marsac jeudi matin, quand deux jeunes surgissent et lui ordonnent de retirer 3.000 euros en le menaçant avec un couteau. La victime ne cède pas et réussi à prévenir la police qui interpelle rapidement les deux malfaiteurs. Un des deux jeunes arrêté porte sur lui de la drogue et les policiers découvrent plusieurs milliers d'euros. Ils sont alors placés en garde à vue. La victime et les deux jeunes interpellés habitent tous dans le Sarladais.

Une enquête criminelle pour tentative d'extorsion avec arme, détention de stupéfiants et séquestration est ouverte. La police judiciaire et la gendarmerie de Périgueux sont saisis. Dans les premières heures des investigations, les enquêteurs cherchaient à savoir si les deux auteurs n'avaient pas fait de cette même victime une cible en l'extorquant à plusieurs reprises. Scénario qui ne semble plus privilégié à l'heure actuelle selon le parquet de Périgueux. "Il y a une dissonances entre les différentes versions des faits" explique la procureure de Périgueux.

La garde à vue pourrait donc être levée et une enquête en préliminaire ouverte.