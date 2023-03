Deux jeunes en train de voler un scooter tombent sur les gendarmes à Mérindol

Les deux jeunes essayaient de faire démarrer le scooter et le poussaient au bord de la route lorsque les gendarmes, en tenue militaire et se rendant à une cérémonie d'honneur à la Tour d'Aigues, les aperçoivent, cagoulés.

Les forces de l'ordre ont compris ce qu'il se passait et ont décidé d'interpeller les deux jeunes, inconnus de la justice. Après une course poursuite à pied de plus de 200 mètres, un officier a pu arrêter un des deux voleurs.

Le deuxième s'est rendu au commissariat de lui même dans l'après-midi. Ils ont tous les deux écopé d'un rappel à la loi.