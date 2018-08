Saint-Pons-de-Thomières, France

Deux jeunes enfants d'un an et trois ans et demi ont été blessés cet après-midi à Saint-Pons-de-Thomières. De la soupe s'est renversée sur tout leur corps, ils sont gravement brûlés. L'accident s'est produit à l'unité d'accueil familial de Saint-Pons-de-Thomières, un établissement pour les parents isolés et les femmes victimes de violences conjugales.

Dix sapeurs-pompiers de la commune sont sur place.