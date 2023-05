Deux jeunes femmes blessées lors d'un rassemblement de tuning près de Toulouse

Un rassemblement de tuning a failli virer au drame ce dimanche soir dans le parking couvert du centre commercial Leclerc à Blagnac près de Toulouse.

Il pleut, la voiture glisse sur le revêtement

Un jeune conducteur de 23 ans qui roulait vite sur un revêtement en béton peint, alors qu'il pleuvait, a percuté une voiture. À proximité celle-ci : deux jeunes filles spectatrices de 22 et 19 ans, elles ont été légèrement blessées, l'une souffre d'un léger traumatisme crânien, l'autre de douleurs à la hanche et au cou. Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées. Le conducteur a été arrêté et placé en garde à vue. Selon la police "il voulait frimer et a perdu le contrôle de sa trajectoire".

Ce n'est pas la première fois que les policiers interviennent dans le parking de ce centre commercial, habituellement ce sont pour des runs et des rassemblements de véhicules.

Rodéo d'une moto-cross quartier Bellefontaine

Plus globalement lors de ce week-end, la police a mené 13 opérations anti-rodéos. Samedi après-midi, un jeune homme de 17 ans, pilote de moto-cross a commis plusieurs infractions mettant en danger les usagers de la route, dans le quartier Bellefontaine, il a été interpellé par la BST du Mirail. Repéré par des caméras de vidéo-surveillance. Il a été placé en garde à vue, sa moto placée en fourrière.

Il sera convoqué une nouvelle fois par la police dans le cadre de l'enquête

Rodéo sans casque et sans permis à la Reynerie

À cela s'ajoute l'interpellation samedi quartier de La Reynerie d'un jeune homme de 20 ans, au volant d'une motocyclette sans casque et sans permis. Il roulait vite et mettait en danger les piétons. Son engin a été placé en fourrière.

La Direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne fait de la lutte contre les rodéos une de ses priorités.

