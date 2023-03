Deux jeunes femmes gravement blessées dans un accident de la route sur l'A11 près de La Ferté-Bernard

Deux voitures sont entrées en collision sur l'A11 dans le sens Paris-Le Mans. L'accident s'est produit autour de 17 heures ce dimanche 19 mars à hauteur de la commune de Courgenard, au sud de La Ferté-Bernard. Deux femmes d'une vingtaine d'années sont gravement blessées.

Deux autres personnes ont aussi été blessées plus légèrement et un autre passager est indemne. Les victimes de cet accident ont toutes été transportées dans les hôpitaux, au Mans et à La Ferté-Bernard. Vingt-cinq sapeurs-pompiers sont intervenus.

L'accident a provoqué jusqu'à plus de deux kilomètres de bouchons. Des embouteillages terminés à 19 heures ce dimanche 19 mars.