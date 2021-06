Deux jeunes femmes renversées par une voiture à Saint-Jean-de-Luz

Deux femmes de 19 et 21 ans ont été renversées par une voiture dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Elles ont été hospitalisées pour des blessures légères.

Les secours ont été appelés entre minuit et 1 heure du matin.

Les pompiers sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche rue en plein centre-ville de Saint-Jean-de-Luz pour porter secours à deux jeunes femmes renversées par une voiture. L'intervention s'est déroulée aux alentours de 00h30 rue de la République, les deux victimes sont âgées de 19 et 21 ans.

Elles n'ont été heureusement que légèrement blessées et transportées à la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz. On ne sait pas pour l'heure si l'automobiliste en cause a été interpellé.