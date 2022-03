Deux jeunes fêtards condamnés pour l'agression d'un employé municipal de Biarritz

Vendredi de fête à Biarritz. Nuit du 25 au 26 juin 2021. Il est 1 heure du matin, rue du Centre près des halles de la ville. Des riverains ne supportent plus les bruits des jeunes gens qui viennent uriner dans leur cour. Frédérique Canot, le responsable de la structure municipale "Biarritz événement" réside dans cette rue très animée du cœur de ville. Il tente de calmer le jeu. Mais le ton va monter avec Hugo, 22 ans et Matt, 21 ans. Des insultes on en vient aux mains avec Frédéric, gaillard de 49 ans, qui ne s'en laisse pas compter. Mais il reçoit un violent coup au visage qui le fait basculer. Une bouteille de verre est utilisée lors de la rixe.

Les deux prévenus sanctionnés par la justice

"C'est lui qui a commencé" expliquent en substance au tribunal les deux prévenus, qui jusqu'à présent n'avaient jamais eu à faire à la justice. Sauf que Frédéric Canot canot maintient sa version. Mordicus. Ce sont bien eux qui sont responsables de ses blessures et de son transport sur la clinique Aguilera souligne la Défense. Le juge a condamné les deux jeunes de Bayonne et Tarbes, en raison des témoignages des voisins., des constations médicales et après le visionnage cameras de vidéo-surveillance. Hugo et Matt sont condamnés à 105 heures de Travail d'intérêt général (TIG) à effectuer dans un délai de dix-huit mois. Ils doivent aussi verser 2000 euros de dommages et intérêts à la victime. La défense qui a plaidé la relaxe, faute de preuves, accuse le coup, mais ne fera sans doute pas appel de cette décision.