Deux jeunes filles arrêtées en Dordogne pour des vols en série dans les magasins de beauté de la région

Elles ont écumé pendant six mois les magasins de beauté et les pharmacies de la région dans leur petite Renault Clio, dérobant des parfums et des crèmes pour un préjudice de plusieurs milliers d'euros. Deux jeunes Bordelaises de 21 et 23 ans ont été arrêtées mercredi 8 février à Bergerac, soupçonnées d'une douzaine de vols dans des boutiques de plusieurs départements de la région.

C'est l'agent de sécurité du Sephora du centre-ville de Bergerac qui a repéré leur manège mercredi, sur les caméras de vidéosurveillance. Il les suit dans un autre magasin, Beauty Success, dans une parapharmacie, puis Kiko, avant de noter la plaque d'immatriculation de leur voiture en attendant l'arrivée de la police. Les agents ont retrouvé certains objets volés dans leur voiture.

Nocibé, Sephora, Kiko et autres Beauty Success

Une fois en garde à vue, les policiers se rendent compte que les deux jeunes filles ressortent tout juste d'un autre commissariat. Celui de Brive. Elles ont été arrêtées pour des faits similaires dans un Nocibe de Brive, avant d'être relâchées. Sitôt sorties, elles sont parties voler à Périgueux, avant d'atterrir à Bergerac.

En remontant la piste, les enquêteurs parviennent à leur imputer une douzaine de vols en tout, dans les Landes, en Charente, en Dordogne et en Corrèze. Le préjudice s'élève à 7.000 euros, elles volaient des parfums à plus d'une centaine d'euros l'unité.

Elles partaient en virées depuis Bordeaux

Intérimaire pour l'une, en contrat depuis un mois pour l'autre, les deux jeunes femmes vivent à Bordeaux. La première a déjà été condamnée pour violences, l'autre est sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête d'un juge d'instruction de Libourne pour violences, elle avait interdiction de quitter son département.

Les deux jeunes filles ont été déferrées ce vendredi 10 février devant la procureure de la République de Bergerac, qui a demandé leur placement en détention. Elles seront jugées lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bergerac.