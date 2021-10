Deux jeunes filles de 16 ans interpellées en flagrant délit de cambriolage à Cannes

Deux jeunes mineures, membres de la communauté Rom, ont été arrêtées en flagrant délit de cambriolage samedi après-midi à Cannes et présentées à un juge ce lundi. Elles sont soupçonnées d'avoir commis six cambriolages dans des appartements de Cannes et du Cannet entre le 14 et le 16 octobre.

Deux jeunes filles âgées de 16 ans et demi appartenant à la communauté Rom ont été interpellées à Cannes samedi après-midi. Les enquêteurs les soupçonnent d'être impliquées dans six cambriolages commis depuis le 14 octobre dans des appartements de Cannes et du Cannet. Aucun objet dérobé n'a été retrouvé. Elles sont déjà connues de la police pour des vols commis dans des domiciles.

Elles forçaient les portes d'immeubles et les barillets des serrures

Jeudi 14 octobre, des cambriolages sont signalés à la police cannoise ainsi que la présence de deux jeunes filles mineures rodant près de certains immeubles. Une brigade anticriminalité de Cannes (bac) repère les suspectes et met en place une filature. Grâce au travail des enquêteurs, les deux mineures sont arrêtées en flagrant délit, à la sortie d'un immeuble le 16 octobre dans l'après-midi. Leur mode opératoire : elles sonnaient aux interphones des immeubles et tentaient de se faire ouvrir les portes, ou bien forçaient certaines entrées. Ensuite, elles vérifiaient qu'il n'y ait personne dans les appartements et cassaient les barillets des serrures.

"Elles ont cambriolé ma chambre pendant que j'étais dans le salon"

Une personne âgée ne s'est pas méfiée et a ouvert sa porte quand les deux jeunes filles ont sonné. Elle a refermé, ne les connaissant pas, et a regagné son salon. Elles ont toutefois réussi à forcer sa porte et à aller discrètement dérober des effets personnels dans la chambre de la mamy.

Ces mineures font certainement partie d'un réseau de cambrioleurs organisé qui sillonne régulièrement la région. Après plusieurs heures de garde à vue, elles ont été déférées au parquet ce lundi. Elles sont déjà connues de la police pour des faits de cambriolages. Elles dérobent généralement de l'argent liquide, des bijoux et de la maroquinerie.