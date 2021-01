Deux jeunes filles enlevées, séquestrées et agressées sexuellement à Lille

Jeudi 21 janvier, deux jeunes filles ont été enlevées à Lille Fives et séquestrées dans une voiture par deux femmes et un homme. Menacées, elles ont été volées, et l'homme les aurait agressées sexuellement, avant de les abandonner à Seclin. Deux mis en cause ont été interpellés.