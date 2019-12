Deux jeunes gravement blessés dans des accidents de la route dans les deux Charentes

Deux jeunes de 17 et 25 ans ont été gravement blessés dans des accidents de la route ce weekend. Le premier samedi matin à Vouthon en Charente, le second dans la nuit de samedi à dimanche à Breuil-la-Réorte en Charente-Maritime. Un troisième jeune âgé de 19 ans est plus légèrement blessé.