Deux jeunes gravement blessés dans un accident à Pouilley-Français

Par Anne Fauvarque, France Bleu Besançon

Un accident s'est produit en fin de matinée, ce lundi, à Pouilley-Français. Une moto a percuté une balayeuse selon les gendarmes. Le pilote et son passager, âgés de 17 et 15 ans, ont été gravement blessés et transportés à l'hôpital de Besançon.