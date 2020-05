Deux jeunes hommes âgés de 16 et 18 ans recherchés après un accident de la route mortel à Valréas

Un accident de la route mortel s'est produit cette nuit, un peu avant 3 heures du matin, à Valréas ce samedi 30 mai. Cinq jeunes circulaient à bord d'une Clio volée, sur la route départementale 142 lorsqu'ils ont violemment percuté un poteau. C'est un voisin qui aurait alerté les gendarmes et les pompiers.

Sur la banquette arrière, trois jeunes filles, l'une d'elles âgée de 18 ans est décédée. Une autre de 17 ans a été gravement blessée et la troisième de 13 ans touchée plus légèrement. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital d'Orange.

Le conducteur et le passager avant, deux jeunes hommes de 16 et 18 ans ont pris la fuite. Les gendarmes d'Orange et de Valréas ont mis en place un dispositif de recherches. Ils circuleraient probablement sans permis de conduire.