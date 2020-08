Deux jeunes hommes blessés par arme à feu à Saint-Quentin-la-Poterie

Deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont été blessés par arme à feu ce mercredi soir, peu avant 20h, à Saint-Quentin-la-Poterie, à six kilomètres au nord d'Uzès. L'un d'entre eux a été touché au poignet, le second, plus sérieusement atteint, a reçu un projectile dans le dos. Il a été transporté au CHU Carémeau de Nîmes où il doit subir une opération ce jeudi. Ses jours ne sont pas en danger.

Les deux jeunes visés ont déclaré qu'ils étaient dans la rue lorsqu'une voiture s'est arrêté à leur hauteur, avant qu'un tireur ne fasse feu sur eux, a précisé à France Bleu Gard Lozère le vice-procureur de la République de Nîmes, Patrick Bottero. Un témoin a également indiqué aux enquêteurs avoir entendu une détonation. La nature de l'arme utilisée n'a pas été déterminée pour l'instant. Les deux victimes ne sont pas connues de la justice.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Elle a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze.