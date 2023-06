Deux jeunes hommes condamnés pour avoir tenté d'escroquer un concessionnaire auto bayonnais

Quinze mois de prison dont dix avec sursis pour le principal prévenu. Quinze mois avec sursis pour son complice. Le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné deux jeunes escrocs de 24 et 23 ans, ce jeudi 8 juin 2023, pour des faits d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Début juin, agissant pour un commanditaire qui n'a pas été retrouvé, les deux jeunes gens, originaires de Lyon, ont tenté de récupérer une puissante voiture auprès du concessionnaire Volkswagen Car à Bayonne, en utilisant de faux papiers. Ils ont été piégés par les policiers de la PJ.

Location longue durée bidon

Lorsque le directeur commercial de la concession de la marque allemande reçoit un jeune homme pour une location longue durée, il ne se doute de rien. Le client explique vouloir louer un Tiguan. Il s'agit d'un SUV à 60 000 euros, que la société landaise de Biscarrosse, "Bisca Bazar", veut se procurer. Le Jeune homme dispose de tous les papiers d'identité en règle, de coordonnées bancaires et du numéro Kbis de l'entreprise des Landes. Tout semble clair. L'affaire est conclue entre les deux parties.

Les policiers interviennent

Mais en réalité, tout est faux. À commencer par les papiers d'identité, mais aussi le compte en banque, ouvert sur Internet par un Polonais. Le patron de la concession Volkswagen va s'en rendre compte rapidement, lorsqu'il envoie un message de remerciement au patron de la société landaise. Ce dernier tombe des nues et porte plainte pour usurpation d'identité. Celui de Bayonne engage une procédure pour escroquerie. L'acheteur escroc va lui aussi tomber de haut : alors qu'il vient quatre jours plus tard pour récupérer le véhicule, il est arrêté par les policiers de la PJ de Bayonne.

Un commanditaire introuvable

À la barre du tribunal, les deux prévenus ont perdu de leur superbe. Le faux acheteur explique avoir agi sous la contraire. "Sous la menace d'un pistolet dans la bouche" explique-t-il. Il devait rembourser une dette financière et pour cela a été obligé de procéder ainsi. Selon lui, c'est un certain "El profesor" qui commande ce type d'opération. Un grand manitou qui gère ses affaires par téléphone et SMS, mais qu'il n'a jamais vu, et surtout qui utilisait de petites mains en les terrorisant. Les juges ont suivi les réquisitions du parquet en condamnant les deux jeunes prévenus.