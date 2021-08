Deux jeunes hommes de 16 ans mis en examen dans l'affaire du viol collectif à Pau

Deux jeunes âgés de 16 ans sont poursuivis dans l'enquête sur le viol d'une jeune femme de 27 ans dans le centre-ville de Pau le week-end dernier. Le premier a été mis en examen pour viol en réunion et séquestration. Le second est mis en examen pour complicité de viol et séquestration.

Dans l'affaire du viol collectif survenu à Pau dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 août, deux adolescents sont mis en examen. Il s'agit de deux jeunes de 16 ans, suivis par les services du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Le parquet de Pau annonce que le premier est mis en examen pour viol en réunion et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Le second est mis en examen pour complicité de viol et séquestration, et laissé libre sous contrôle judiciaire.

Les faits datent de la nuit de samedi à dimanche dernier. La jeune femme de 27 ans a déposé plainte au commissariat le dimanche 8 août. Elle raconte que vers 1h30 du matin, elle a été abordée par trois personnes en sortant d'un bar du centre-ville de Pau. Elle explique qu'elle était alcoolisée et qu'elle a été forcée de les suivre, d'entrer dans un appartement situé un peu plus loin et d'avoir des rapports sexuels avec eux avant de pouvoir repartir.

La jeune femme a été retrouvée vers 4h30 du matin par un passant, en état de choc, habillée comme elle l'était en sortant du bar. Plusieurs interpellations ont eu lieu mardi soir dans ledit appartement et jeudi matin. À ce jour, seuls deux mineurs ont été présentés à un juge d'instruction et mis en examen. L'enquête se poursuit pour déterminer dans quelles circonstances les faits se sont produits.