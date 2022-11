Deux jeunes interpellés après des incidents au cours de la soirée d'Halloween à Bouillargues

Deux jeunes ont été interpellés ce mercredi matin après des incidents qui s'étaient produits pendant la soirée d'Halloween à Bouillargues il y a une semaine. Le premier, âgé de 18 ans, est originaire de Bouillargues. Le second, âgé de 16 ans, est de Redessan. Dans la soirée du 31 octobre, une bande d'une quinzaine de jeunes avaient lancé des cailloux, des pétards ou encore des œufs sur la façade d'une maison du centre du village. Un abribus et des véhicules avaient également été dégradés dans d'autres secteurs de la commune. Les deux jeunes gens sont poursuivis pour dégradations en réunion et dégradations de biens d'utilité publique.

