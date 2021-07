Deux jeunes hommes manquent de se noyer dans le canal à Richardménil

Deux jeunes hommes, âgés de 18 et 23 ans, ont failli se noyer dans la nuit de ce samedi 31 juillet, peu avant deux heures du matin à Richardmenil, au niveau du canal de jonction de Nancy.

Une grosse frayeur pour deux jeunes hommes de 18 et 23 ans. Ils ont échappé de peu à la noyade ce samedi 31 juillet, dans le canal de jonction de Nancy, peu avant deux heures du matin à Richardménil. L'un deux tombe à l'eau, le second tente de le sauver et bascule à son tour dans l'écluse.

Par chance deux pompiers volontaires, qui n'étaient pas en service au moment des faits, passent dans le secteur et les sortent de l'eau. Les deux jeunes sont alors en hypothermie. Ils ont été évacués en direction de l'hôpital de Nancy.