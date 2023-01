Deux jeunes hommes meurent dans deux accidents de la route ce week-end en Mayenne

Deux jeunes hommes sont décédés ce week-end des 28 et 29 janvier 2023 sur les routes mayennaises. Les accidents se sont déroulés à Saint-Brice dans l'est du département samedi soir et à Fromentières près de Château-Gontier-sur-Mayenne, dimanche matin.

Au total, 21 pompiers étaient mobilisés sur ces deux accidents de la route. © Maxppp Deux hommes de 27 et 21 ans sont décédés ce dernier week-end de janvier 2023 sur les routes mayennaises. Le premier accident a eu lieu vers 22 heures ce samedi 28 janvier à Saint-Brice près de la frontière avec la Sarthe sur la route départementale 28. Un homme de 27 ans est mort, la voiture a été retrouvée sur le toit. ⓘ Publicité Le second a fait des tonneaux sur la route nationale 162 au niveau de Fromentières, au lieu-dit La Raquette, ce dimanche 29 janvier vers 6 heures du matin. Le conducteur, âgé de 21 ans, était seul à bord et incarcéré dans son véhicule. Trois témoins choqués ont été pris en charge par les secours. Au total, 21 pompiers sont intervenus sur les deux accidents, qui portent à quatre le nombre de personnes décédées sur les routes de notre département depuis le début de l'année 2023.