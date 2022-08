Deux jeunes hommes mis en examen pour "viol en réunion" lors des fêtes de Bayonne

Si les fêtes de Bayonne, qui se sont achevées dimanche 31 juillet, ont été "plus apaisées" que la précédente édition selon le sous-préfet Philippe Le Moing-Surzur lors d'un point presse ce mardi 3 août 2022, plusieurs actes de violence ont été constatés dont un à caractère criminel. Deux jeunes hommes ont été mis en examen samedi pour des faits de "viol en réunion" sur une jeune femme de 27 ans. Les deux suspects ont été placés sous contrôle judiciaire.

Ouverture d'une enquête pour viol en réunion

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du jeudi 28 juillet 2022 au vendredi 29 juillet. C'était lors de la seconde nuit des fêtes de Bayonne, après la fermeture des bars et restaurants. Les deux jeunes hommes auraient abusé d'une jeune femme dans l'appartement de l'un d'eux. C'est le lendemain des faits que les policiers ont procédé aux arrestations, et c'est la police judiciaire qui a mené les premières investigations. Les deux suspects ont ensuite été mis en examen pour "viol en réunion" et laissé en liberté sous contrôle judiciaire.

Le parquet fait appel de la décision de remise en liberté des suspects

Le parquet de Bayonne qui avait demandé le placement en détention provisoire des deux auteurs présumés "a relevé appel de cette décision du juge des libertés et de la détention" a précisé Caroline Parizel vice-procureure de la République. Les deux individus vont désormais être entendus par le juge d'instruction. Le plus âgé des deux, 25 ans, reconnaît les faits de viol selon le parquet de Bayonne, alors que son complice présumé, âgé de 19 ans, les nie. Tous les deux risquent 20 ans de prison.