Deux jeunes hommes pris en flagrant délit de vol dans un hôtel de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Les faits se sont déroulés entre midi et deux, dans un hôtel du quartier du Brézet, à Clermont-Ferrand. Deux hommes, âgés de 26 et 28 ans, sont entrés dans l'établissement afin de passer une réservation. Mais, à leur arrivée, ils attrapent la réceptionniste et tentent de l’entraîner dans une salle voisine. Ils demandent à obtenir le fond de caisse.

Un témoin appelle la police

Ils réussissent à voler la caisse lorsqu'un témoin, voyant qu'un fait anormal se produit, avertit les autorités. La police interpelle alors ces deux jeunes hommes en flagrant délit de vol avec violences. Ils ont été mis en garde à vue dans les locaux du commissariat. Ils le sont toujours à la mi-journée ce lundi.