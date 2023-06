Deux jeunes hommes radicalisés, soupçonnés de projeter des actions violentes, mis en examen à Paris

Deux jeunes hommes, dont un mineur, ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, respectivement en mars et juin 2023", indique le Parquet national antiterroriste ce mardi à franceinfo confirmant une information du journal Le Parisien . Ces deux mises en examen ont eu lieu le 5 mars et le 16 juin dernier, a précisé une source proche à franceinfo. Il y a une information judiciaire en cours qui a notamment "pour but de préciser la nature et l'état d'aboutissement du ou des projets qui pourraient avoir été les leurs", précise le Pnat.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi à ces interpellations dans un tweet ce mardi soir : Deux personnes radicalisées projetant de passer à l'acte ont été interpellées par la DGSI à la suite d'un important travail d'enquête et de renseignement. Merci à ces femmes et ces hommes de l'ombre pour leur travail pour la protection des Français", s'est-il félicité.

Âgés de 17 et 21 ans

Toujours selon cette source proche, les deux suspects ont été interpellés par la DGSI, ils sont soupçonnés d'avoir préparé ces actions violentes au nom de Daech. Âgés de 17 et 21 ans, ces deux jeunes Français originaires des Alpes-Maritimes et de la Seine-Saint-Denis sont suspectés d'avoir envisagé une attaque à l'arme blanche, notamment contre des églises ou des personnes considérées comme hostiles à l'islam.

Le mineur de 17 ans est accusé d'être favorable à un islam radical. Début mars, c'est chez lui qu'il avait été interpellé, a poursuivi cette même source proche, les enquêteurs y ont trouvé notamment des armes blanches.

L'enquête a pu démontrer que ce mineur avait établi une amitié virtuelle avec l'étudiant de 21 ans mis en examen également et qu'il n'a jamais rencontré réellement. Cet étudiant en droit est suspecté d'avoir été comme un mentor pour le jeune mineur. Le jeune homme de 21 ans a été interpellé dans son appartement. Des images de décapitations et de tortures ont été trouvées dans son téléphone, a précisé la source proche.