Deux jeunes hommes tués par balles à Carcassonne

Deux jeunes hommes de 21 et 18 ans sont morts tués par balles dans la nuit de dimanche à lundi à Carcassonne, a appris franceinfo de sources policières. Ils ont été déposés à l'hôpital, à l'est de la ville, en voiture, et sont décédés sur place des suites de leurs blessures. La police judiciaire de Montpellier est saisie, les tireurs sont recherchés.

La victime âgée de 21 ans est connue pour trafic de stupéfiants, dégradations et vols avec violence.