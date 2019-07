Deux jeunes hommes tués par balles à Stains

Stains, France

Dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, deux jeunes hommes ont été tués par balles dans le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis).

Deux morts, un blessé

Deux individus sur un deux-roues se seraient approchés d'une voiture devant un hall d'immeuble et ont tiré plusieurs rafales en visant les occupants du véhicule. Deux hommes ont été tués, un troisième blessé à la jambe sans pronostic vital engagé. Les victimes sont âgées entre 22 et 28 ans. L'homme blessé et l'un des décédés sont frères.

La piste du règlement de comptes

La voiture visée a été criblée de balles et "une quinzaine de cartouches" ont été retrouvées ainsi qu'un scooter et une voiture brûlées repérées peu plus loin. La piste du règlement de comptes est envisagée. Les trois victimes sont déjà connus des services de police, "mais pas forcément pour des affaires de stupéfiants", précise le parquet de Bobigny. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de Paris.