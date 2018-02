Conflans-Sainte-Honorine, France

Les policiers sont intervenus vendredi à 13h35, en gare de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Ils sont alertés par deux jeunes filles de 17 et 18 ans. Elles se trouvent dans le RER A et indiquent qu'un groupe d'une dizaine de jeunes les insultent. Des propos à caractère homophobe. Mais ça ne s'arrête pas là : les deux victimes sont "tirées par les cheveux et les vêtements", sont bousculées et reçoivent "des coups de poing derrière la tête".

Les deux jeunes filles ne sont pas blessées mais choquées. En gare de Conflans, les policiers interpellent finalement 7 jeunes, tous âgés de 17 ans. Ils seraient originaires du Val d'Oise. D'après les premiers éléments de l'enquête, deux d'entre eux ont été placés en garde à vue vendredi soir.

Nombreuses réactions

Cette agression n'est pas sans faire réagir. Sur twitter, l'association SOS homophobie témoigne de son soutien envers les deux victimes et parle d'une agression "insupportable". La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se dit "scandalisée". Elle demande des "sanctions exemplaires pour la bande qui a harcelée" les deux jeunes femmes.

Scandalisée par l’agression homophobe de deux jeunes filles dans le train Pontoise-Conflans. Je demande des sanctions exemplaires contre la bande qui les a harcelées. — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 9, 2018