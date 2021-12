Deux jeunes interpellés à Nantes pour avoir braqué des agents de la SNCF

Ce vendredi soir à Nantes, trois jeunes braquent un agent de la SNCF avec une arme de poing et partent avec sa sacoche. Quelques heures plus tard, deux d'entre eux reviennent et braquent deux autres agents. Mais cette fois c'est la sûreté ferroviaire, ils sont alors interpellés.