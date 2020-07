Deux jeunes interpellés à Tours après l'agression au couteau d'un adolescent sur les bords de Loire

Ils sont soupçonnés de s'en être violemment pris à un adolescent de 17 ans, en début de semaine, à proximité de la guinguette à Tours, sur les bords de Loire et de l'avoir poignardé à trois reprises. Deux jeunes de 17 et 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi. Les deux suspects, ont été interpellés par la brigade anti-criminalité.

Les deux suspects ont été identifiés par les caméras de vidéosurveillance. Ils avaient également été contrôlés par la police municipale peu de temps après l'agression. Un troisième individu était toujours recherché ce jeudi soir.

Dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'il se trouvait avec des amis en bord de Loire, un adolescent a été violemment pris à partie et poignardé au thorax, à l'épaule et à la cuisse, pour ce qui semble être, selon les premiers éléments, une histoire de cigarette. Le garçon s'est vu prescrire 10 jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Il est depuis sorti de l'hôpital.