Deux jeunes Landais fauchés par une voiture à Hinx, ils sont dans un état grave

Un accident tragique s'est produit ce lundi 16 janvier en fin de journée à Hinx (Landes) : deux jeunes de 16 et 17 ans, qui se trouvaient au bord de la route, ont été percutés par une voiture. L'accident s'est produit vers 18h. Les deux adolescents sont très grièvement blessés. Ils étaient en "urgence extrême" au moment de leur prise en charge par les secours et ont été transportés à l'hôpital de Bayonne, selon les pompiers des Landes. Ce mardi 17 janvier, les deux jeunes se trouvent encore en réanimation et leur pronostic vital est engagé.

ⓘ Publicité

Les circonstances de l'accident sont encore floues. Selon les premiers éléments, les deux jeunes, qui habitent Hinx, étaient avec une trottinette au moment de l'impact, sur le bord de la route départementale 58, appelée route de Poyartin. A ce stade, les gendarmes de la compagnie de Dax, qui ont ouvert une enquête, ne savent pas si les deux adolescents se trouvaient sur la trottinette lors de l'accident, ou s'ils marchaient à côté de l'engin. Les deux jeunes avançaient sur la voie dans le sens de la circulation et ont donc été percutés par l'arrière. Le conducteur de la voiture, âgé d'une quarantaine d'années, est très choqué et a été transporté après l'accident à l'hôpital de Dax. Il a pu être interrogé et assure qu'il n'a vu les deux adolescents qu'au moment du choc, alors qu'il faisait déjà nuit à ce moment-là et que la route n'était pas éclairée.