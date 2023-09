Deux jeunes Landais jugés pour avoir arraché le sac à main d'une femme sur le parking du Grand Moun

C'est leur téléphone portable qui les a trahi après plus de deux mois d'enquête. Deux jeunes hommes, l'un trentenaire multirécidiviste, l'autre la vingtaine et déjà emprisonné pour des violences, sont jugés ce vendredi 15 septembre au tribunal de Mont-de-Marsan pour vol avec violence. On les soupçonne d'avoir, cagoulés, arraché depuis une voiture le sac à main d'une sexagénaire sur le parking du centre commercial Le Grand Moun, à Saint-Pierre-du-Mont, fin juin.

Un témoin avait tenté de s'interposer ce jour-là, et relevé une partie de leur plaque d'immatriculation. Elle n'avait pas permis d'identifier le vrai propriétaire de la voiture puisqu'il disposait d'un faux certificat de cession. Les enquêteurs, en retrouvant leur piste grâce à leurs portables, ont découvert qu'il s'agissait de deux hommes aux casiers judiciaires déjà fournis : des vols, des violences... l'un des deux était d'ailleurs déjà en détention, ce mardi, au moment de leur interpellation, l'autre sous bracelet électronique. Aucun des deux n'avait le droit de conduire le Jour J puisqu'on avait suspendu le permis de conduire de l'un, et l'autre n'en avait carrément pas.

La victime, une Landaise d'une soixantaine d'années, avait indiqué au moment des faits avoir été traînée sur deux mètres par ses agresseurs en voiture, alors qu'elle s'accrochait à son sac à main. Cela reste à éclaircir à l'audience ce vendredi. Quoi qu'il en soit elle a bien été blessée et choquée.