Deux jeunes lycéens sauvent un homme de la noyade à Auray, dans le Morbihan

Le courage de deux jeunes lycéens est salué par les gendarmes du Morbihan sur leur page Facebook. Ewen et Martin ont sauvé de la noyade un quadragénaire, tombé dans la rivière à Saint-Goustan à Auray.

Auray, France

Il est 12h15, ce vendredi, deux élèves du lycée de Kerplouz d'Auray sortent du lycée, ils sont sur le port de Saint-Goustan. Ewen et Martin, âgés de 16 et 17 ans, aperçoivent alors un homme en train de se noyer dans la rivière d’Auray. Sans hésiter, Ewen plonge. Le quadragénaire avait fait un malaise sur son zodiac. Son corps était à moitié immergé. Le lycéen réussit à ramener l'homme sur la berge. Aidé de son ami Martin, ils le sortent de l'homme et le mettent en position latérale de sécurité (PLS) après s'être assurés que l'homme présentait encore des signes vitaux.

Les sapeurs-pompiers d’Auray et le SMUR alertés, arrivent rapidement sur les lieux. La victime est ensuite transportée à l'hôpital de Vannes pour observation. Sur leur page Facebook, les gendarmes saluent le civisme et le courage des deux jeunes lycéens. "Preuve que le civisme et le courage n’attendent point le nombre des années" indiquent les gendarmes.