Deux jeunes meurent dans un accident de voiture dans le sud du Bas-Rhin

Par Soizic Bour , France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu

Deux jeunes de 22 et 23 ans ont trouvé la mort samedi soir sur la départementale 206 entre Westhouse et Valff. Selon les premiers éléments de l'enquête, la vitesse serait en cause, d'après les gendarmes.