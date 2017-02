Deux jeunes motards font la course à plus de 220 km/h entre Saint-Philbert-de-Grandlieu et Machecoul

Deux motards de 21 et 22 ans ont "joué" à faire la course à plus de 220 km/h sur la route entre Saint-Philbert de Grandlieu et Machecoul vendredi. Les deux jeunes se sont même filmés avec une mini caméra. Ils devront s'expliquer prochainement devant la justice.

Cette histoire aurait pu tourner au drame. Deux jeunes motards de 21 et 22 ans ont été contrôlés à 222 km/heure vendredi en début de soirée dans les environs de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sur la départementale 117. Un défi fou, qui consistait à repousser les limites de leur engin en roulant le plus vite possible. Pour garder un "souvenir" de leurs "exploits", ils se sont filmés avec une mini caméra accrochée sur un casque.

Des pointes à 265 km/heure, c'est la vitesse d'un... TGV !

Les gendarmes ont récupéré les vidéos. Les images sont édifiantes selon les militaires. Les jeunes ont poussé leur moto à plus de 265 km/heure. Pour vous donner une idée c'est presque la vitesse maximale des TGV entre Nantes et Paris ! Les images montrent que les jeunes prennent des risques insensés. Ils slaloment entre les voitures, doublent sur des lignes continues. Ils sont même entrés dans le bourg de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu à 130 km/h.

Les gendarmes pointent l'"immaturité" des motards

Les motos ont été saisies, les deux motards devront s'expliquer prochainement devant le tribunal correctionnel. "On est là face à deux jeunes totalement immatures", résume un gendarme. Des gendarmes qui rappellent que 14 motards sont morts sur les route de Loire-Atlantique en 2016.