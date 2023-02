Deux jeunes passent aux aveux après un réglement de compte mortel cité de la Visitation à Marseille

Après trois mois d'enquête, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été présentés à un juge d'instruction dans l'affaire de l'assassinat de la cité de la Visitation (14e arrondissement de Marseille) le 14 octobre 2022, selon les informations transmises par le parquet de Marseille.

ⓘ Publicité

Ce jour-là, vers 19h45 , un véhicule 4x4 volé se présentait à l’entrée de l'ensemble d'immeubles, un homme en descendait, armé d’une kalachnikov et tirait plus d’une dizaine de fois en direction de deux hommes installés en position de guetteur sur des fauteuils à l’entrée de la cité. Les tirs atteignaient mortellement Mohamed Dardouri, âgé de 20 ans et blessaient un autre homme du même âge.

Le véhicule était incendié peu après.

Un règlement de compte pour une "lutte de territoire pour le trafic de stupéfiants"

Une information judiciaire a été ouverte des chefs "d’assassinat et tentative d’assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes en bande organisée, recel en bande organisée du véhicule volé et destruction par incendie de ce véhicule".

Les investigations minutieuses de la brigade criminelle de la Direction territoriale de la police judiciaire de Marseille ont permis d’identifier les auteurs des faits : le conducteur auteur des tirs et un autre homme présent dans le véhicule.

A ce stade de la garde à vue, le parquet précise que les deux hommes ont reconnu leur participation aux faits qui seraient en lien avec "une lutte de territoire pour le trafic de stupéfiants".

Les deux jeunes hommes ont été déférés ce vendredi devant le magistrat instructeur . L’homme ayant reconnu avoir tiré est déjà connu de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants. Le second n’avait jamais été condamné.

Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été transmises par le parquet de Marseille au magistrat instructeur .