Deux jeunes placés en garde à vue après avoir frappé un policier à Cannes

Cannes, France

Un opération de la BAC a mal tourné samedi 14 septembre à Cannes. Un policier a été violemment frappé par deux jeunes d'une vingtaine d'années. Son équipe avait repéré un scooter sans plaque d'immatriculation avenue Jean Noailles. Après vérification, il s'avère que le véhicule avait été volé la veille.

C'est alors que quatre jeunes s'approchent pour prendre le véhicule. Les policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) veulent les interpeller mais deux d'entre eux s'en prennent à un membre de l'équipe. Un le frappe à la tête. Le fonctionnaire tombe à terre. La police municipale arrive en renfort et interpelle les deux jeunes et les placent en garde à vue. Ils seront présentés ce lundi 16 septembre au tribunal. Le policier blessé ne pourra pas travailler pendant un mois à cause de ses blessures à la tête et à la cheville.