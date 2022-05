Deux jeunes qui faisaient du motocross condamnés à du sursis pour avoir agressé une famille à Buros

Le tribunal de Pau a condamné ce jeudi deux jeunes hommes pour des faits de violence. Alors qu'ils faisaient du motocross à Buros, sur une zone où c'est interdit, ils ont eu une altercation avec une famille, un couple, leur fille et leur petite-fille de six mois.

Deux jeunes hommes âgés d’une vingtaine d’années ont été condamnés à de la prison avec sursis au tribunal de Pau ce jeudi pour des violences. Le 30 avril dernier, ils faisaient du motocross à Buros sur un sentier où beaucoup de gens se baladent. Ils ont agressé quatre personnes : un couple d’environ 60 ans, leur fille et leur petite-fille de 6 mois. Cette famille avait demandé à ce que les pilotes fassent moins de bruit, sauf qu’ensuite ça a dérapé. Les motards ont donné des coups aux promeneurs, et à l’audience les deux hommes ont assuré qu'ils étaient les véritables victimes. Le premier prévenu écope d'une peine d'un an de prison avec sursis, le second prévenu a été condamné à six mois de prison avec sursis.

"Le monsieur me regardait mal, il m’a fait un signe de provocation et pour pas qu’ils appellent la police, je me suis arrêté". Ce premier prévenu donne sa version des faits et raconte qu'ensuite il a donné deux coups de poing au monsieur de 60 ans qui selon lui faisait plus jeune et qui voulait en découdre. L'homme est tombé K.O dans un fossé, la mâchoire cassée. Mais le prévenu se justifie : "C’était lui ou moi, c’était de la défense, c’est moi la victime de base." "Deux coups de poing, c’est adapté pour de la défense ?" demande le juge. La réponse est courte : "C’était du stress, de la panique."

L’autre prévenu explique qu’il est intervenu pour calmer le jeu : "La mère et la fille me frappaient mais j’avais le casque et tout et je ne sentais rien. Si la fille s’est blessée, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Moi je ne voulais pas la taper je voulais les séparer." Le monsieur de 60 ans a eu 10 jours d’ITT, son épouse a eu 6 jours d’ITT, et leur fille a eu 1 jour d’ITT. Par ailleurs, les motos - non homologuées - ont été revendues entre temps, notamment à Arcachon.

"Ce sont des motards en combinaison, en tenue de super héros Marvel [...] qui à aucun moment n’ont enlevé leur casque, souligne la procureure de Pau Cécile Gensac. Quand on arrive près d’une famille, qu’on n’a pas le droit d’être ici, qu’on fait du bruit, on s’éloigne. On ne va pas au contact." La procureure conclut en citant Les Tontons Flingueurs : "Ça ose tout et c’est à ça qu’on les reconnaît".