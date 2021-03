Deux jeunes radicalisés soupçonnés de projets d'action violente présentés à des juges antiterroristes

Deux hommes radicalisés et soupçonnés de vouloir passer à l'acte ont été interpellés à Mantes-la-Jolie et à Marseille mercredi dernier et présentés à un juge antiterroriste à Paris ce samedi 13 mars.