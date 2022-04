Deux jeunes restaurateurs agressés par une vingtaine de personnes à Saint-Pargoire

Il y a deux ans, Pauline Varalda, 28 ans et Laurent Cipriano 38 ans investissent leurs économies pour racheter le snack de Saint-Pargoire (près de Pézenas, Hérault). Ils transforment l'établissement en bar restaurant pizzeria et font un peu "le ménage". Finis les petits trafics, le Cocagne devient un restaurant familial.

Une mutation qui ne semble pas plaire à tout le monde. Depuis deux ans, le jeune couple de gérants se sent harcelé, régulièrement insulté dans la rue. Des signalements ont été faits à plusieurs reprises à la gendarmerie et à la mairie.

"On leur a demandé à cinq reprises d'aller jouer plus loin."

Vendredi soir, la situation a dégénéré. Une vingtaine de personnes ont privatisé la rue (sans aucune autorisation) pour la transformer en terrain de foot improvisé. Résultat, les ballons atterrissent régulièrement sur les tables des clients. "On avait clairement l'impression que les cages de foot étaient nos tables et notre terrasse, donc les clients prenaient les ballons, des verres ont été renversés" explique Pauline

Agacés par ce comportement, Pauline et Laurent interviennent à plusieurs reprises, en vain. "On s'est levé à cinq reprises en leur demandant d'aller jouer plus loin." Et brusquement après avoir servi leurs derniers clients, un des jeunes avec lequel ils avaient déjà eu maille à partir, donne une violente gifle au jeune gérant qui s'écroule. Puis c'est Pauline qui prend des coups à son tour. "Laurent s'est levé et on s'est rapidement retrouvé tabassé par 20 jeunes de la rue."

Des clients interviennent pour séparer tout le monde, puis le maire et la gendarmerie arrivent, alertés par les gérants avant même que les choses s'enveniment.

Le jeune couple a passé la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital, 6 jours d'ITT pour lui, 4 pour elle. Mais les constatations médicales ne font que commencer. "Mon compagnon n'y voit presque plus d'un oeil et il a le visage complètement violet. Des entorses au genou, les cervicales et les lombaires qui sont très douloureuses, des maux de tête tous les deux"

Le couple est aussi sous le choc : "On tourne en rond parce que notre commerce, c'est notre seule source de revenus et on n'est pas en capacité physique de l'ouvrir aujourd'hui."

Pauline raconte l'agression avec encore beaucoup d'incompréhension Copier

"On a demandé à ce que la consommation d'alcool dans la rue soit punie, en vain."

Les jeunes gérants avaient pourtant alerté la mairie et la gendarmerie, en vain. "On a demandé des caméras de vidéosurveillance. On a demandé à ce que l'alcool soit puni puisqu'il y a un arrêté municipal qui interdit la consommation d'alcool. On a déclaré des consommations de drogues dures dans la rue, des comportements anormaux, des bagarres. C'est très angoissant. On signifie tout ça à la mairie. On se bat depuis deux ans parce qu'on se fait harceler et rien n'est fait. On se retrouve face à une bande de jeunes qui sont complètement incontrôlables."

Aujourd'hui, Pauline et Laurent sont incapables de travailler, complétement angoissés. "On est retourné deux fois chez nous en passant devant cette même bande de jeunes qui continuent à boire dans la rue et qui nous regardent comme s'ils allaient nous tuer. C'est complètement décourageant. On a monté cette structure avec mon compagnon, avec le peu d'économie qu'on avait pour démarrer dans la vie et se créer un confort de travail et un confort de vie dans un village qu'on pensait tranquille. Et en fait, on vit l'enfer depuis deux ans."

Pauline a pourtant alerté la mairie et la gendarmerie, en vain Copier

Laurent Cipriano, 38 ans été violemment agressé - PV

De son côté le maire de Saint-Pargoire reconnaît qu'une bande de jeunes s'alcoolise régulièrement dans le village, grâce notamment à un commerce de Tacos qui vend des alcools forts sans en avoir l'autorisation. "Je vais écrire au préfet pour lui demander des rondes de nuit de gendarmerie supplémentaires, car moi, je n'ai qu'un garde-champêtre dans la commune qui travaille déjà la journée." explique Jean-Luc Darmanin

"Je connais quelques-uns des jeunes qui trainent le soir, trois ou quatre. Les autres, je ne sais pas d'où ils viennent. Je comprends que ce jeune couple soit désemparé et je partage leur inquiétude."

Ce mardi matin, le député Jean-François Eliaou était justement en visite sur le marché du village, "il m'a promis de faire remonter mes inquiétudes".