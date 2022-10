Deux jeunes se filmaient à 250 km/h sur les routes du Sud Drôme

L'affaire débute fin août quand un gendarme du PMO, le peloton motorisé, de Malataverne découvre deux vidéos sur les réseaux sociaux où un jeune homme se filme au volant de la Golf 7 GTI à 218 km/h au lieu de 80 et à 183 km/h au lieu de 90. Le militaire reconnaît tout de suite des routes du sud de la Drôme, notamment autour de Taulignan.

Au moins quatre vidéos à très grande vitesse

En enquêtant, les gendarmes identifient ce jeune homme de 21 ans originaire du Nord-Vaucluse et aussi l'un de ses amis, un autre jeune homme de 21 ans originaire de la Drôme et qui possède une Audi S3 utilisée également pour ces vidéos. Dans le téléphone portable du Vauclusien, il y a deux autres films : dans un cas, le compteur affiche 247 km/h sur une départementale limitée à 80 et dans l'autre, 259 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute A7.

Aucun des deux n'a fourni d'explication sur ces grands excès de vitesse. Présentés samedi dernier, le 8 octobre, au parquet de Valence, ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès en mars prochain. D'ici là, ils ont interdiction de conduire tous véhicules à moteur. L'Audi S3 a été saisie, pas la Golf GTI que son propriétaire avait vendue il y a peu.