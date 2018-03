La série noire continue dans l'Hérault : deux jeunes de 18 et 21 ans ont perdu la vie ce dimanche matin à Beaufort dans le Minervois. Ils se sont percutés frontalement au petit matin sur une route départementale.

Olonzac, France

L'accident a eu lieu vers 6h du matin. Les pompiers sont prévenus par deux témoins qui viennent d'assister à un choc frontal terrible entre deux voitures sur la départementale 910 à Beaufort près d'Olonzac dans le Minervois, à la limite entre l'Hérault et l'Aude.

Les deux jeunes conducteurs étaient décédés à l'arrivée des secours qui ont dû désincarcérer les corps, preuve de l'extrême violence du choc.

Une des victimes jouait au rugby à Olonzac

L'un des jeunes, originaire de Béziers, résidait depuis plus de 10 ans à Olonzac. Yacine jouait au rugby au club de la commune où on le surnommait affectueusement "Bastareaud" en raison de sa ressemblance avec l'international français. Le maire de la commune, Gérard Marcouïre, très affecté, évoque un jeune "adorable et attachant".

L'autre jeune serait originaire de la commune de La Redorte, dans l'Aude.

C'est maintenant aux gendarmes de déterminer les circonstances exactes de l'accident.