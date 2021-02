Deux jeunes se tuent sur la route en moins de 24h en Dordogne

Deux jeunes se sont tués en seulement quelques heures sur les routes du Périgord. Un homme de 30 ans ce vendredi soir et un jeune automobiliste de 22 ans ont succombé à leurs blessures.

Ce vendredi soir, un homme de 30 ans habitant Sarliac-sur-l'Isle rentrait chez lui quand il a percuté un arbre au bord de la Nationale 21 au lieu-dit Adoux aux alentours de 19h. Les pompiers et le SAMU n'ont pas réussi à le réanimer.

Quelques heures plus tard, les sapeurs-pompiers ont été appelés un peu avant sept heures du matin pour un accident mettant en cause une seule voiture sur la départementale 35 à hauteur de St-Cyprien. Deux jeunes hommes se trouvaient dans la voiture. Un homme âgé de 20 ans a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Bordeaux, le second de 22 ans est décédé.

Quatre personnes sont mortes sur les routes de Dordogne depuis le début de l'année 2021.