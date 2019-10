Deux jeunes tués dans un accident à Saint Beaudille de la Tour

Les deux victimes ont fait une sortie de route ce dimanche après-midi à Saint Beaudille de la Tour. Les deux jeunes étaient âgés de 24 pour le conducteur et 22 ans pour le passager. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Saint-Baudille-de-la-Tour, France

Un terrible accident hier sur une petite route de la commune de la Saint Beaudille de la Tour, près de la Tour du Pin. Une puissante BMW a fait une sortie de route et terminé sa course en contre bas contre un arbre dans un bosquet. A l'intérieur se trouvaient deux jeunes hommes de 24 et 22 ans. Tous les deux sont morts malgré l'intervention rapide des pompiers qui n'ont rien pu faire pour les sauver.