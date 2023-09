Deux jeunes vendéens jugés après avoir provoqué une course poursuite de 40 km

Deux jeunes hommes de 20 et 18 ans étaient jugés ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Jeudi 14 septembre au Poiré-sur-Vie en Vendée, ils ont forcé une conductrice à leur céder sa voiture, une Dacia. S'en est suivie une longue course poursuite avec les gendarmes de près de 40 km, entre les Flâneries à La Roche-sur-Yon et Legé en Loire-Atlantique.

"Ma cliente est extrêmement choquée, a du mal à rester seule". Maître Esther Bouchaud Berthelot

À bord du véhicule se trouvaient également la mère des deux jeunes et leur petite sœur de neuf ans. Ils roulent parfois à près de 140 km/h, virant à gauche pour empêcher les gendarmes de les doubler. Et pour les gêner, leur lancent même une roue volée plus tôt sur une autre voiture. La course s'achève en percutant une autre voiture à Legé. Le frère plus âgé a déjà quatre condamnations à son actif, principalement pour vols et violences devant le tribunal pour enfants. La mère, restée sous simple contrôle judiciaire et qui semble n'avoir plus trop de liens avec ses fils, a expliqué avoir compris le vol de la voiture quand la course-poursuite a débuté avec les gendarmes. Elle demeure sous contrôle judiciaire. "Ma cliente est extrêmement choquée, a du mal à rester seule, elle veut être rassurée et être sûre de ne plus croiser ces deux personnes" explique l'avocate de la conductrice agressée, Maître Esther Bouchaud Berthelot.

Lors de l'audience, le frère le plus jeune demande un délai pour préparer, sa défense. Le tribunal renvoie donc l'affaire au 16 octobre. "Si vous me laissez en prison, je vais me laisser mourir, j'en ai marre de passer du temps en détention" avait expliqué quelques minutes avant et en visio depuis la maison d'arrêt de Nantes son frère plus âgé. En apprenant le renvoi, il s'énerve, insulte les juges et frappe la caméra. "Il y a eu un loupé, un manque de cadre, il a vécu dans la rue de 12 à 18 ans. Il est conscient de la gravité des faits" explique son avocate, maître Meriem Abkoui.

"Ce sont des jeunes paumés, qui n'ont pas eu de cadre ni d'amour". Maître Florence Pelé

"Ce sont des jeunes garçons paumés, qui ont vécu des choses difficiles à vivre, une errance, ils n'ont pas eu de cadre ni d'amour, ça fait des électrons libres, des jeunes qui ne savent pas exprimer leur mal-être" résume de son côté maître Florence Pelé qui défend le plus jeune. À voir si le tribunal entendra ces arguments lors de l'audience sur le fond.