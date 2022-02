Deux joueurs du club de handball de Belfort visés par des insultes racistes

La belle victoire du Bauhb (Belfort Aire Urbaine Handball), ce samedi à Beaune (34-25), aurait dû suffire au bonheur des handballeurs belfortains, 2èmes de leur groupe de Nationale Une. Mais des faits dénoncés par une conseillère municipale de la cité bourguignonne durant la rencontre viennent gâcher la fête. Sur son compte Facebook, Carole Bernhard (conseillère municipale EELV de Beaune) relate avoir été témoin d'insultes à caractère raciste proférées par quelques supporteurs beaunois à l'encontre de deux joueurs du Bauhb. Le club de la cité du Lion se réserve le droit de porter plainte.

L'alerte de l'élue beaunoise

Dans son message, l'élue beaunoise dit "avoir entendu un groupe de supporters beaunois lancer à de nombreuses reprises des propos racistes envers certains joueurs de l’équipe du Bauhb ", en étant même extrêmement précise dans son rapport "au joueur 29 : « kebabier, va faire tes kebabs, oublie pas la sauce »; au joueur 24 : « polac ; t’as un nom pas français, pourquoi tu joues en France, t’as pas à jouer en France » explique-t-elle. Carole Bernhard dit avoir rappeler à ces individus "que les propos racistes n’ont pas leur place dans le sport et qu’ils sont punissables par la loi".

L'élue a, par ailleurs, alerté le président du club du Beaune Handball, qui a condamné ces actes ce dimanche dans un communiqué officiel "Le Beaune Handball se désolidarise des propos qui ont pu être tenus et apporte son soutien aux joueurs concernés. Les auteurs ont pu être identifiés, le Beaune Handball s'engage à les sanctionner fermement".

Le Bauhb pourrait porter plainte

Au Bauhb, le président du club, Désiré Barrant, joint ce dimanche matin par France Bleu Belfort Montbéliard, "dénonce ce genre de propos qui n'ont pas leur place dans une enceinte sportive .../... Je condamne ces attitudes envers nos joueurs". Le patron du club belfortain précise néanmoins que les deux joueurs visés (Icham Frid et Alksandar Angjelovski) n'auraient rien entendu sur le terrain pendant le match "Ils l'ont appris sur les réseaux sociaux après la rencontre" ajoute Désiré Barrant qui devait s'entretenir dans la journée avec les deux joueurs pour connaître leurs réactions.

Le président du Bauhb doit convoquer ce lundi une séance extraordinaire du bureau directeur "pour voir quelle décision envisager, quelles suites à donner à ces évènements et y apporter une réponse adaptée, _qui pourrait aller jusqu'au dépôt de plainte"conclut Désiré Barrant. De son côté, la ville de Belfort, par la voix de son adjoint au sport, Pierre-Jérôme Collard, condamne également les faits "Le comportement inadmissible et inexcusable de ces supporters n’est pas acceptable et doit être fermement condamné et sanctionné par les instances sportives, par la Ville de Beaune et par la justice." _