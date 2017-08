Deux joueurs du Stade Rochelais impliqués dans une bagarre à la sortie d'une discothèque

Les rugbymen Jason Eaton, deuxième ligne au Stade Rochelais, et Romana Graham, ancien deuxième ligne du club, seraient impliqués dans une bagarre à la sortie d'une discothèque du centre-ville de La Rochelle dans la nuit du 17 au 18 août dernier. Ils sont visés par des plaintes pour violence.

En rugby, avant même la reprise du Stade Rochelais à Brive samedi 269 août, pour la 1ère journée du Top 14, deux joueurs de la Rochelle font parler d'eux en dehors des terrains. Le deuxième ligne neo-zélandais Jason Eaton et son compatriote l'ancien rochelais Romana Graham font l'objet de plaintes pour violences. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, du 17 au 18 août, un peu après 4 heures du matin, les deux hommes se sont retrouvés impliqués dans une bagarre à la sortie d'une discothèque de la Rochelle.

Plusieurs personnes ont porté plainte contre les deux joueurs dont une sérieusement touchée à un œil. La police de la Rochelle chargée de l'enquête mais se veut pour l'instant très prudente quant à la responsabilité des uns ou des autres dans cette affaire . Au commissariat de La Rochelle, on est d'abord très surpris de voir cette affaire prendre autant d'ampleur. "Des bagarres de ce type il y en a tous les week-end à la sortie de bars ou de boîtes. Cela est bien souvent classé sans suite", affirme un policier.

Une rixe filmée par les caméras de vidéosurveillance

Les enquêteurs n'ont pas encore entendu tous les protagonistes de cette histoire et ont visionné la vidéo des caméras de surveillance du Cours du temple. Ce qui est sûr c'est que les protagonistes de cette bagarre étaient tous très alcoolisés en sortant de la discothèque. Les vigiles ont eu beaucoup de mal à les maintenir, et les enregistrements vidéo montrent bien que tous avaient un comportement très excité.

Reste maintenant à savoir comment a débuté cette bagarre, qui a frappé, provoqué et pourquoi ? Tout serait en fait parti d'une bousculade à l'intérieur de la discothèque, un regard de travers, et visiblement une envie d'en découdre à l'extérieur. D'après les premiers éléments dont ils disposent, les enquêteurs pourraient se diriger vers des violences réciproques. Le club reste lui en retrait et ne souhaite pas réagir sur cette affaire.