Deux journalistes d'Angers, convoqués par la police des polices, dénoncent une tentative d'intimidation

Deux journalistes de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest, Maël Fabre et Cyprien Mercier, ont été convoqués par l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), la police des polices à Angers ce mardi 4 avril 2023. Ils ont été entendus comme témoins dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le procureur pour violation du secret de l'instruction et recel du secret de l'instruction.

"Trouver la taupe"

Ils dénoncent une tentative d'intimidation pour "trouver la taupe", nous confie Maël Fabre, journaliste à Ouest-France. "La taupe qui nous a donné l'info." L'enquête préliminaire du procureur de la République d'Angers porte sur des articles publiés par les deux journalistes du même groupe sur une saisie de la brigade des stups à l'automne dernier : 1,5 million d'euros découvert dans un appartement d'Angers et qui a entraîné une mise en examen.

"Porter atteinte à la liberté d'informer"

"On a fait notre travail, assure Maël Fabre. On a contacté le procureur qui n'a pas souhaité répondre. On avait l'info et ça ne plaît pas au procureur." Lors de leur convocation, les deux journalistes ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs de l'IGPN, comme ils en ont le droit. En effet, la loi sur la liberté de la presse de 1881 permet aux journalistes à ne pas révéler l'origine de leurs sources. "Le secret des sources, c'est même un des piliers de la démocratie, insiste Maël Fabre. S'y attaquer, c'est porter atteinte à la liberté d'informer."

Le Syndicat national des journalistes apporte son soutien à Maël Fabre et à Cyprien Mercier et dénonce "une fâcheuse manie." Début mars déjà, une journaliste de La Nouvelle République à Tours a été convoquée à Rennes par l'IGPN pour recel de violation du secret professionnel après un article sur la mort d'un homme dans le Cher après une course poursuite après la police.